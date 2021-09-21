القوات المسلحة السودانية تكشف عن قائد الانقلاب الفاشل

أعلنت القوات المسلحة السودانية سيطرتها الكاملة على المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت فجر اليوم، والقبض على كافة المشاركين فيها، كاشفة عن اسم من كان يقودهم، إذ جرى السيطرة الكاملة على المحاولة الانقلابية، والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، ­وفقا لما قاله وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن يس إبراهيم يس، موضحًا أنه جاري استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن مجلس الأمن والدفاع عقد مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، بغرض استعراض الموقف الأمني في البلاد، بعد أن وردت لدى الأجهزة الأمنية معلومات مساء أمس وصباح اليوم بالتخطيط والتنفيذ لمحاولة انقلابية بقيادة اللواء ركن عبدالباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.

القوات المسلحة السودانية توضح الهدف من المحاولة الانقلابية

وأوضح الفريق ركن يس إبراهيم يسن، وزير الدفاع، في تصريح صحفي، بأن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية، مضيفًا أنه جرى إجهاض المحاولة في زمن وجيز، بيقظة وتضافر الأجهزة الأمنية، وذلك دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

القوات المسلحة السودانية ستظل على العهد بها دوما

وأكد وزير الدفاع السوداني أن القوات المسلحة السودانية ستظل على العهد بها دوما، تحافظ على صون حقوق الوطن ومكتسبات الشعب السوداني، مشددًا على أن القوات النظامية صادقة في المضي في شراكتها الحقيقية مع قوى الثورة الحية للانتقال الديمقراطي الذي يعزز دولة المواطنة وصون الوطن.

وفي وقت سابق، قال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، لوكالة أنباء السودان إن القوات المسلحة السودانية أحبطت تمامًا المحاولة الإنقلابية، وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما.

وقال «أبوهاجة» إنه جرى السيطرة والقبض على معظم المشاركين في المحاولة، وعددهم 21 ضابطًا، وعدد من ضباط الصف والجنود، كما جرى استعادة كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون، وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: «إن البحث والتحري جاري للقبض على بقية المتورطين»، حسبما ذكرت وكالة السوادن للأنباء (سونا).