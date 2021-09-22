«ميديا هب» تتعاقد مع محمد ياسين لإخراج عمل درامي في رمضان 2022

تعاقدت شركة «MediaHub - سعدي جوهر» مع المخرج الكبير محمد ياسين، لتقديم عمل درامي في رمضان 2022، ‏‎ويأتي هذا العمل ضمن مساعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم أعمال درامية مميزة في رمضان القادم.

عمل درامي في رمضان 2022 من إخراج محمد ياسين

‏‎وتواصل شركة «ميديا هب سعدي -جوهر» نجاحتها في الإنتاج الدرامي الذي اقتحمته العام الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، والذي حصد كثيرًا من الجوائز وإشادات النقاد والجمهور.

أبرز أعمال «ميديا هب» في رمضان

‏‎وشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري تأليف وإخراج تامر محسن.

كان المنتج الكبير أحمد السبكي، ونجله المنتج والمخرج كريم السبكي تعاقدا مع المخرج الكبير محمد ياسين، على إخراج فيلم «أهل العيب».

فيلم «أهل العيب» من تأليف السيناريست الكبير تامر حبيب، ومن المقرر أن يقوم ببطولته عدد كبير من نجوم الفن، وجاري ترشيح باقى أبطال العمل خلال الأيام القادمة من خلال جلسات عمل مكثفة بين فريق العمل والجهة المنتجه لوضع خطه التصوير.

ووضعت ميزانية إنتاجية ضخمة للفيلم، لتعدد الديكورات وأماكن التصوير وعدد نجوم الفن المشاركين في العمل.