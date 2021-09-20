هاني شاكر: سنطبق القانون على محمد رمضان حال غنائه بدون فرقة

أكد الفنان الكبير هاني شاكر، أنه لن يُقام أي حفل غنائي في جمهورية مصر العربية بدون أن تصحبه فرقة غنائية مكونة من 8 عازفين على الأقل، مؤكدا على أن هذا القرار سيعود بالنفع على المطربين والنقابة والموسيقيين.

هاني شاكر: قرار الفرقة الموسيقية لا رجعة فيه

وعن حفلات محمد رمضان التي تُقام دوما بالفلاشة بدون موسيقيين، أوضح شاكر لـ«الوطن» أن أي حفل لأي مطرب أو فنان مهما كان، لن يُقام بدون فرقة غنائية، ومن يخالف ذلك سيتعرض لعقوبة من النقابة، مثلما حدث مع الفنان أحمد سعد، الذي تم تغريمه 20 ألف جنيه لقيامه باصطحاب 4 عازفين فقط في حفله.

هاني شاكر: قرار شطب حسن شاكوش نهائي

كان الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد علق على تغريم المطرب، أحمد سعد، 20 ألف جنيه، لغنائه على «فلاشة» بطريقة «بلاي باك»، بعد إحيائه حفلا بالساحل الشمالي، الخميس الماضي، مؤكدا أن أحمد سعد صديق لنقيب الموسيقيين، هاني شاكر، وغنى معه دويتو، لكن هذا لم يمنعه من تطبيق القانون عليه، وفي هذا رسالة بأن القانون سيطبق على الجميع.

كان الفنان هاني شاكر، أوضح في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لن يكون له مكانا جديدا في النقابة بعد مشكلته وإساءته لعازفي الإيقاع.

وكان شاكوش قد صدر ضده قرار بسحب تصريح الغناء الخاص به السنوي، ورغم تقديمه تظلما على القرار لمجلس النقابة، إلا أن المجلس مازال حتى الآن لم يناقش ذلك التظلم، خاصة وأن هناك شعبة وفئة كبيرة بين الأعضاء رافضة فكرة تواجده بينهم فى النقابة التي يتواجد بها أكثر من 20 ألف موسيقي.