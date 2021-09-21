‎«أبو الغيط» يبحث ‎مع «المنفي» مستجدات الأوضاع في ليبيا

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن «أبو الغيط» أكد خلال اللقاء دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسي والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خارطة الطريق، كما جدد من ناحيته التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية شاملة للوضع في ليبيا.

الرئيس المنفي يستعرض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا

وأضاف المصدر أن الرئيس المنفي استعرض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا في ضوء سحب الثقة من الحكومة، واقتراب موعد عقد الانتخابات، مشيرًا إلى الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية، ودفع المصالحة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المقرر لها نهاية العام الجاري، تلبية لتطلعات الشعب الليبي، لافتا إلى التطورات الايجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية.

وفي هذا السياق أكد ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للبدء الفوري في إخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة، لضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحيدة والنزاهة.

الأمين العام يؤكد دعمه للجهود المبذولة لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في موعدها

وذكر المصدر أن الأمين العام عبر عن دعمه للجهود المبذولة لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم ودعوة حكومة الوحدة الوطنية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى العمل والمضي نحو استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية، وإجراءات بناء الثقة لتحقيق الأمن والسلام في كافة أرجاء ليبيا والعمل على إخراج التواجد العسكري الأجنبي من البلاد، وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة.