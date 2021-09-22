بالورقة والقلم.. مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص بالقانون الجديد

وضع مشروع قانون العمل الجديد في مواده، عددا من النقاط المهمة بشأن مكافأة نهاية الخدمة، الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص، الذين ينتظرون انتهاء مجلس النواب من مناقشات مشروع القانون، بفارع الصبر، تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة من أجل إصداره ومن ثم تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطبيقه.

مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

وحدد المشرع في مشروع قانون العمل الجديد، من خلال بعض المواد المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة لعامل القطاع الخاص، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

ـ تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

ـ تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

ـ تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

تحديد سن التقاعد

ونص مشروع قانون العمل الجديد: أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.