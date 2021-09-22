محامي رامز جلال يكشف تفاصيل براءة موكله من سرقة فكرة برنامجه

قضت المحكمة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، بإحالة دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها رامز جلال وشبكة «إم بي سي» بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها، إلى المحكمة الاقتصادية الاستئنافية للاختصاص.

وقال أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان رامز جلال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن موكله حصل على حكم بالبراءة بأول درجة والاستنئاف، رافضا الإفصاح بأي تفاصيل أخرى بناء على طلب موكله.

يذكر أن الدعوى سبق وقد نظرت أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية ضد رامز جلال وصاحب قناة «إم بي سي» وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق القناة في الفكر ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.

تفاصيل دعوى رامز جلال

وشملت تفاصيل الدعوى أن المدعية قدمت فكرة رامز جلال الرمضانية وقامت بتسجيل فكرتها بالشهر العقاري وبسجلات توثيق الأفكار حيث قامت في وقت سابق على البدأ في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري وبتاريخ 29/5/2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله مدير البرنامج وقام الفريق بالاعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا.

أفلام رامز جلال

ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال، هو فيلم «أحمد نوتردام» الذي تدور أحداثه حول وقوع مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية أحدب نوتردام المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.