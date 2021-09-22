المهدي يغازل زوجته منة عرفة: «حلويات».. والفنانة ترد: إنت عوض ربنا ليا

غازل محمود المهدي زوجته الفنانة منة عرفة وذلك بمنشور على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» ونشر صورة له مع زوجته وعلق: «وعارف إنك مبتعرفيش تعملي حلويات لأن مفيش حاجة بتعمل نفسها».

منة عرفة ترد على زوجها: إنت أحلى نعمة في حياتي

وأوضح المهدي أن المنشور ليس مبالغة في تدليل زوجته: «صدقوني بس هي فعلا كل حاجة حلوة حصلت».

بينما ردت عليه منة عرفة قائلة: «ربنا يخليك ليا وميحرمنيش منك أبداً، أنا بشكر ربنا كل يوم عليك وبدعي دايماً ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتي.. انت عوض ربنا ليا.. بحبك أووووي».

وانهالت التعليقات على المنشور، حيث قالت ياسا «ربنا يسعدكم يا رب.. ويفرحكم».

وكتب إبراهيم «يا رب يسعدكم ويبعد عنكم أي حاجة وحشة»، بينما علقت نور قائلة «متشوقين لزفافكم ممكن أكتر منكم» ليرد عليها محمود المهدي قائلًا: «هيتعرض إن شاء الله لايف».

يذكر أن الفنانة الشابة منة عرفة كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل «إسعاف يونس»، والذي تم عرضه عبر منصة WATCH IT، وشارك في بطولته إيمان السيد ومحمد علي رزق ومحمد أنور وسارة سلامة وعدد آخر من الفنانين.

وكان الفنان والمنتج الشاب محمود المهدي قد أعلن عقد قرانه على الفنانة منة عرفة من خلال صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، حيث نشر صورة لهم وعلق عليها، قائلًا: «الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد الفيلم 666».