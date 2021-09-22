تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سامح رمضان مخرج «الحياة اليوم»

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، المخرج الشاب سامح رمضان، مخرج برنامج الحياة اليوم.

ونستعرض خلال السطور التالية، اللحظات الأخيرة من حياة سامح رمضان.

أصيب سامح منذ فترة بمرض السرطان، ورغم مرضه إلا أنه كان مستمرا في اجتهاده بعمله، وشعر اليوم عقب انتهائه من عمله، بأزمة صحية مفاجئة، ليذهب على الفور لمعهد ناصر ليرحل عن عالمنا بعد دخوله المعهد بلحظات قليلة.

حازم شفيق يعلن وفاة سامح رمضان

وأعلن حازم شفيق، رئيس قناة الحياة، وفاة المخرج سامح رمضان مخرج برنامج «الحياة اليوم».

وكتب شفيق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني وصديقي الغالي المخرج سامح رمضان».

وأضاف «كان معي اليوم بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص وتركته منذ ساعات قليلة ليصلني خبر وفاته بمعهد ناصر الآن وسبحان من له الدوام اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك».