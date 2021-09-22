مخرج «شقة 6»: لا علاقة للمؤلفين بالجزء الثاني.. «غلابة ومعندهمش خبرة»

انتقد المخرج محمود كامل مخرج مسلسل شقة 6، مؤلفي العمل، واصفا إياهم بـ«الغلابة».

مؤلفو شقة 6 ليس لديهم وعي

وأوضح كامل خلال لقائه مع برنامج the insider بالعربي على mbc: «إن مؤلفي شقة 6 ليس لديهم وعي أو خبرة، وليس لهم علاقة بالجزء الثاني» قائلا «دايما الصغير يحب يمسك في الكبير».

وأضاف «قانونيا المنتج الأخير الذي ظهر للناس أنا المسؤول عنه، وهناك تنازل منهم عن الفكرة والموضوع، موجود لدى شركة الإنتاج والتوزيع، ولدى نسخة منه.

أزمة بسبب مسلسل «شقة 6»

يمنتي مسلسل «شقة 6» لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي رعب، والمسلسل من الأعمال ذات 15 حلقة، وشهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل أزمة بين مؤلفو العمل والمخرج، بعد تغيير النهاية من وجهه نظر المخرج إلي نهاية أخري، وهو ما أثار غضب مؤلفي العمل، حيث قال محمود وحيد، أحد كتاب المسلسل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا جماعة مش دي نهاية المسلسل اللي مكتوبة واتغيرت، وتم العبث في ورقنا من المخرج ودمر الدراما والنهاية وشكرا» وأضاف: «لن أكتب جزءا جديدا لشقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة التي أخلي مسؤوليتي عنها تماما وشكرا».

يذكر أن مسلسل «شقة 6» من بطولة روبي، وأحمد حاتم، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، وهاني عادل، والفنانة السعودية هيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة، وآخرين، والعمل من سيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.