غضب كتاب مسلسل «شقة 6» بسبب تغيير مشهد النهاية: المخرج دمر الدراما

حالة من الغضب الشديد انتابت كتاب مسلسل «شقة 6»، بعد تغيير نهاية المسلسل، وقال محمود وحيد، أحد كتاب المسلسل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا جماعة مش دي نهاية المسلسل اللى مكتوبة واتغيرت، وتم العبث في ورقنا من المخرج ودمر الدراما والنهاية وشكرا».

وأضاف: «لن أكتب جزءا جديدا لشقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة التي أخلي مسؤوليتي عنها تماما وشكرا».

وقالت سعاد القاضي، مؤلفة من فريق كتابة المسلسل، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «زملاء كتير نصحونا بالسكوت عن العبث والمهزلة اللي حاصلة عشان أحنا لسة جداد في السوق والناس ممكن بعد كده ماتحبش تتعامل معانا أو تخاف وتقول دول بتوع مشاكل.. بس أنا عن نفسي وأنا مسؤولة عن كتابة البوست ده بشكل شخصي ومستقل.. أن حقيقي لو هي دي طريقة الشغل في السوق، وهو ده العبث اللي داير، فأنا حقيقي مش عايزة اشتغل مع حد ممكن يقلق من حد مابيسبش حقه، لأنه ببساطة هيبقى عايز يدوس على الحق ده».

وأضافت: «دايماً طموحنا أننا نقدم حاجة تليق بعقلية المشاهد وتخاطب عقله ووجدانه.. النهاية مؤسفة مايكتبهاش طفل في تالتة ابتدائي، ومش ده اتكتب في الورق بتاعنا ولا ده اللي تم ترقيبه في الرقابة ودي لوحدها جريمة.. أنا بخلي مسؤليتي عن العبث ده وعن النهاية العشوائية المشوهة».

وتابعت: «بخلي مسؤوليتي عن عمل مُخجل بكل معنى الكلمة.. وبمناسبة أني قررت التصريح .. فلازم تشوفوا معايا شوية كواليس.. زي أن صاحب مطعم يتكتب له دور ويتفتح خط درامي مالوش علاقة بالقصة عشان الأستاذ قائد العمل يروح ياكل ويقعد ببلاش هو وأصحابه اللي بالمناسبة كلهم اشتغلوا واتعملهم أدوار مالهاش علاقة بالدراما.. اشي دكتور صاحبه واشي بنت أخت مش عارفة مين وحماة مين واللي واخد بنتهم الكبيرة، كل دول طبعا لازم يشتغلوا وإلا يزعلوا، فتعالوا نزعل المؤلفين دول شباب لسة بتبدأ يعني الورق مالوش أصحاب.. اشي مش عارف مين عايز يطلع مصلحة يقول لأ الورق عايز يتظبط شوية والمؤلفين مش راضين، فأنا هجيب حد يعمل اللي رافضينه، وتيجي تاخد فلوس وتشلع في الورق وتقسم مع الأستاذ.. اشي الأستاذة مش مرتاحة مع الزميلة في الشغل فمن فضلكم موتوها بقى أو خلوا دورها ينتهى لحد كده فنرفض، فطب تمام مايجوش اللوكيشن تاني وأحنا نصور اللي أحنا عايزينه».

واختتمت «أنا حقيقي مضغوطة نفسياً من فترة كبيرة، وكان أملي النهاية تفضل زي ماهي، لكن قدر الله وماشاء فعل..وحقيقي لو كنت اتشرف بحاجة في العمل ده فأنا تشرفت بالناس النجوم المحترمين ولاد الأصول، الناس اللي حاولت قدر الإمكان بخبرتها وبفنها وأداءها العظيم تنقذ مايمكن إنقاذه.. الأستاذ عمنا كلنا صلاح عبدالله.. أستاذة سما إبراهيم.. أستاذ حمزة العيلي.. أستاذ تامر نبيل.. لهم مني جزيل الشكر والتقدير.. وأخيراً أنا بعتذر لحضراتكم ولكل متفرج تابع بشغف ولولا المسائلة القانونية ماكنت تراجعت عن نشر الورق الأصلي.. مش عارفة ممكن أوعدكم بعمل تاني ولا لأ، بس أنا فعلاً مش عارفة إذا كنت ممكن أكمل في وسط كل العبث ده».

مسلسل «شقة 6»

مسلسل «شقة 6» ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق من الأعمال ذات الـ15 حلقة.

مسلسل «شقة 6» من بطولة روبي، وأحمد حاتم، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، وهاني عادل، والفنانة السعودية هيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة، وآخرين، والعمل من سيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.