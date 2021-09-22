ريم العدل تنتقد «نتفليكس»: الأسود والأبيض والمسلم والمسيحي في عمل واحد

انتقدت مصممة الأزياء، ريم العدل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منصة نتفليكس.

وكتبت قائلة: «موضوع أن يبقي كل مسلسل إنتاج نتفليكس، لازم يبقى في جميع أنماط العالم.. الأبيض والأسود والمسلم والمسيحي ويهودي والمثليين واللي بياكلوا لحمة والڤيجن، كلهم لازم يمثلوا في عمل واحد، شيء مقحم ومبتذل زيادة عن اللزوم بالنسبة لي الحقيقة».

واختتمت: «يعني أنا أكيد مش ضد طرح أي شخصية، في أي عمل، بس مش لازم نشوفهم كلهم مع بعض».

ريم العدل وعرض كوكو شانيل

وكانت أعلنت ريم العدل، والتي تولت مهمة تصميم أزياء مسرحية «كوكو شانيل» للنجمة شريهان، عن سعادتها بالعمل مع شريهان.

وكتبت ريم العدل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أخيرًا خرجت.. سنوات من العمل الشاق والتفاني والصبر والأمل، ما بدأ كحلم أصبح الآن حقيقة، ولا يمكن أن أكون أكثر سعادة، أنا فخورة ويشرفني أنني كنت جزءا من هذه الرحلة السحرية، كان ملهما للغاية مشاهدة أسطورة تلعب أسطورة، هناك الكثير لأقوله والكثير من الناس لأشكرهم، لا أعرف من أين أبدأ».

وأضافت: «عزيزتي شريهان، شكرًا لكِ على كل شيء، شكرًا لك على التزامك الرائع وعلى كونك مخلصة ودقيقه مع كل التفاصيل الصغيرة، شكرًا لك على تواضعك وصدقك، شكرا لك على إلهامنا جميعًا لنقدم أفضل ما لدينا، أشعر بالسعادة لأنني عملت معك وتعلمت منك، أنتي نجمة حقيقية، فريد من نوعها، بحبك قد الدنيا». ⠀

مسرحية «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، تجسّد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل، ويشارك في بطولة المسرحية كلا من أيمن القيسوني، إنجي وجدان، وعماد إسماعيل.