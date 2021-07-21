ريم العدل عن مسرحية «كوكو شانيل»: أسطورة تلعب دور أسطورة

عبّرت مصممة الأزياء ريم العدل، والتي تولت مهمة تصميم أزياء مسرحية «كوكو شانيل» للنجمة شريهان، عن سعادتها بالعمل الذي استمر سنوات لخروج المسرحية للنور، متقدمة بالشكر لجميع أبطال العمل.

وكتبت ريم العدل، في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أخيرًا خرجت.. سنوات من العمل الشاق والتفاني والصبر والأمل، ما بدا كحلم أصبح الآن حقيقة، ولا يمكن أن أكون أكثر سعادة، أنا فخورة ويشرفني أنني كنت جزءا من هذه الرحلة السحرية، كان ملهما للغاية مشاهدة أسطورة تلعب أسطورة، هناك الكثير لأقوله والكثير من الناس لأشكرهم، لا أعرف من أين أبدأ». ⠀

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وتابعت ريم العدل: «عزيزتي شريهان، شكرًا لكِ على كل شيء، شكرًا لك على التزامك الرائع وعلى كونك مخلصة ودقيقه مع كل التفاصيل الصغيرة، شكرًا لك على تواضعك وصدقك، شكرا لك على إلهامنا جميعًا لنقدم أفضل ما لدينا، أشعر بالسعادة لأنني عملت معك وتعلمت منك، أنتي نجمة حقيقية، فريد من نوعها، بحبك قد الدنيا». ⠀

مسرحية «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، تجسّد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل، ويشارك في بطولة المسرحية كلا من أيمن القيسوني، إنجي وجدان، وعماد إسماعيل.

وتقدم شريهان خلال العرض المسرحي 9 استعراضات غنائية، وقد وضع ألحان المسرحية الملحن إيهاب عبدالواحد، وتمّ الانتهاء منها وتصويرها وتسجيلها عام 2019، ويشهد العرض عوده شريهان مره أخرى على الساحة الفنية بعد غياب سنوات عديدة.

جدير بالذكر، أنَّ شريهان أول ظهور لها للجمهور رمضان الماضي من خلال حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وجاء شكلها مختلفًا بعد غياب سنوات، وجسّدت من خلال الإعلان مدى معاناتها التي شعرت بها خلال السنوات الماضية من تعرضها لحادث سير، وأشاد النقاد وعدد من الجمهور وقتها، بأدائها.