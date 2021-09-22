التحريات في سرقة البترول من خطوط النقل بالقاهرة: قيمة المسروقات 3 ملايين جنيه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل سرقة خط بترول رئيسي بصحراء القاهرة، وجاء فيها إن المتهمين معظمهم مسجلين خطر، وتمكنوا من سرقة مواد بترولية قيمتها تصل إلى 3 ملايين جنيه وأنهم كونوا فريقا كاملا من العمال والصنايعية لشفط كميات كبيرة من المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء.

وأفادت التحريات بإن المتهمين يمتلكون أسطولا ضخما من السيارات النقل «فنطاس» مكون من 9 سيارت، كما قاموا بإنشاء خزانات أرضية بسعة 30 ألف لتر في قطعة أرض بالشروق، وقاموا بالاحتفاظ داخلها بكميات كبيرة من المواد البترولية.

4 مجموعات

وأوضحت التحريات أن المتهمين قسموا أنفسهم لـ4 مجموعات كل مجموعة مكونة من 5 أشخاص، وتولت المجموعة الأولى تركيب المحابس على مواسير نقل المواد البترولية، وتولت المجموعة الثانية أعمال الحراسة والتأمين، وتولت المجموعة الثالثة أعمال النقل والمجموعة الرابعة اختصت بالتسويق والبيع.

وذكرت التحريات أن بداية اكتشاف الواقعة كانت بورود معلومات بقيام بعض الأشخاص بتخزين مواد بترولية مُستولى عليها من إحدى خطوط البترول بعدد 2 مخزن كائنين بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

20 متهما

وتم استهداف المخزنين، وأمكن ضبط 20 متهما، وبحوزتهم 9 وصلات معدنية و3 محابس كبير ومجموعة من سلوك اللحام ومفتاح إنجليزي وأسلاك كهربائية خاصة بماكينة اللحام وقطعة حديد إسطوانية الشكل وحقيبة معدات بداخلها جهاز لحام ومبلغ مالي و14 هاتف محمول ومظروف بداخله بعض الأوراق الخاصة بالحسابات و7 موتور شفط و10 خراطيم مختلفة الأحجام و44 جركن مواد بترولية و5 مقياس حديدي ونحاسي وبندقية خرطوش و 3 طلقات من ذات العيار و9 سيارات بداخل إثنين منهم 15000 لتر مواد بترولية و40 ألف لتر من المواد البترولية داخل الخزانات وخزانات سعة 30 ألف لتر فارغة.

حبس المتهمين

وبمواجهتهم اعترفوا باستيلائهم على تلك الكميات من المواد البترولية وتخزينها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين مصادرة المضبوطات.