خدمات تكنولوجية وإنشاءات جديدة بمحطة مياه الشروق

قام المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بجولة تفقدية بمحطة مياه الشرب الرئيسية في المدينة بطاقة 30 ألف/م3، بمرافقة مسؤولو الجهاز والتشغيل، وذلك للاطمئنان على سير العمل، وكذا مُتابعة أعمال توسعة المركز التكنولوجي لخدمة عملاء مرفق المياه والصرف.

ووجه «بشارة»، بسرعة إعداد دراسة والاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة، لرفع كفاءة المحطة بما فيها من غرف الطلمبات بمشتملاتها، وكذا إضافة خزان أرضي إضافي مساوى للسعة الحالية بهدف تأمين الحصة المستقبلية والاستفادة منه في أوقات الطوارئ.

توسعة المركز التكنولوجي وإضافة خدمات جديدة

كما قام رئيس جهاز مدينة الشروق، بالمرور على أعمال التوسعة الجارية بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء المياه والصرف، والتي تستهدف توسعة صالة انتظار المواطنين من 50 إلى 100عميل، بالإضافة إلى زيادة منافذ تقديم الخدمات من 6 إلى 9 منافذ، لتقديم خدمات جديدة فور الانتهاء من التوسعة، وتشمل تسليم العدادات بدلا من الاستلام عن طريق المخازن خارج المركز، وفحص الشكاوى، ويضم المركز مختصين من أقسام «التحصيل – العدادات – الحاسب الآلي»، لمراجعة الشكوى والبت فيها في وجود العميل، وشباك تعاقد.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يضاف أيضا لخدمات المركز إتاحة خدمة سداد فواتير الاستهلاك عن طريق خدمة «فورى» وإبلاغ القراءات عبر خدمة «الواتس آب» على الرقم (01030800683)، وموضحا زيادة ساعات العمل لخدمة التحصيل لتصبح مواعيد العمل بالمركز من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الـ5 مساءً، عدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية، مؤكدا التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات على الوجه الأمثل.