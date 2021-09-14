رئيس جهاز الشروق: حملة جديدة لإزالة الإشغالات بالمجمعات التجارية

قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه شن حملة جديدة لرفع الإشغالات بالمجمعات التجارية، بالتعاون مع شرطة التعمير، بقيادة المقدم خالد عبدالعزيز، مشيراً إلى أنها أسفرت عن إزالة الإشغالات أمام المحال، وتحرير 12 محضراً للمخالف منها، وذلك استمراراً للجهود المبذولة في الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة، ومنع أي ظواهر عشوائية.

الحملة استهدفت 3 مجمعات تجارية

وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن الحملة استهدفت 3 مجمعات تجارية بمركز خدمات المستقبل، وتمكنت من التحفظ على الإشغالات، وتحرير محاضر المخالفات التي تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص والتعدى على الممرات، كما أزيلت الكائنة بأماكن المشاة، مؤكداً مواصلة الحملات لمنع الظواهر العشوائية بالمدينة.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، مشاركة الإدارة المختصة بالجهاز بحملات التفتيش على صلاحية الأغذية، بمعرفة مديرية الطب البيطري، لافتاً إلى أنه شن حملة استهدفت الأسواق التجارية بمركز خدمات المدينة 1، والمرور على محال بيع السلع الغذائية؛ لمراجعة تاريخ المنتجات المبيعة ومصادرها.

ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، باستمرار حملات المراقبة على أسواق المدينة كافة، واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين؛ بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين بالمدينة.