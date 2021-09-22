«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرًا عن البطل المصري أحمد إدريس (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رحيل صاحب الشفرة النوبية.. البطل المصري أحمد إدريس» صاحب الشفرة النوبية، الذي وافته المنية أمس بمحل إقامته في محافظة الإسكندرية عن عمر ناهز 84 عاما، فأثناء خدمته بالقوات المسلحة كانت فكرة تشفير الاتصالات اللاسلكية بين الوحدات والقيادة العامة، تساعد الجيش في وقت نجح الإسرائيليون بالتنصت عليها وفك شفراتها في أحيان كثيرة.

اقترح ابن النوبة على قادته فكرة استخدام اللغة النوبية

وفي هذه الأثناء اقترح ابن النوبة على قادته فكرة استخدام اللغة النوبية في التواصل، وكانت ترتكز على وضع جندي نوبي على جهاز الإرسال والاستقبال في كل وحدة عسكرية، بينما يتبادل الجنود الكلمات السرية النوبية، ووافق الرئيس الراحل محمد أنور السادات على الاقتراح، وجرى تدريب النوبيين على الخطة الجديدة واستخدمها الجيش بداية من العام 1971م وحتى حرب عام 1973م وكان لها فضل في تحقيق الانتصار.

منحه الرئيس السيسي وسام النجمة العسكرية لما قدمه من خدمات جليلة للوطن

ومن أشهر الكلمات النوبية التي استُخدمت في الحرب كلمة «أشرايا» يعني اضرب، و«ساع أوي» أي الساعة الثانية، وظل استخدام هذه الكلمات بين القادة مستمرا حتى عام 1994م، حيث لم يعلم أحد بشفرة حرب أكتوبر حتى سنوات قديمة مضت، واحتفظ بها إدريس كأحد الأسرار العسكرية لمدة 40 عاما، ومنحه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام النجمة العسكرية لما قدمه من خدمات جليلة من أجل الوطن.