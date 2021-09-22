الحكومة تنفي تأجيل موعد انطلاق الدراسة بسبب كورونا

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبيان صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا، حيث نفت الوزارة ما تردد جملة وتفصيلا، مُوضحةً أنّ الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

خطة تطعيم أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا مستمرة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ خطة لتطعيم أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

الفصل الدراسي الأول يبدأ 9 أكتوبر 2021

وفي سياق متصل، ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، وكذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، في حين تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، على أن تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

وذكرت الوزارة، أنّه حال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).