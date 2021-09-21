السيسي يوجه مدبولي بإمكانية تطبيق التأمين الصحي بالمحافظات قبل 10 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل تثبت أقدامها كل يوم، وتؤكد كفاءة النظام الذي يسير، «عاوز أقول للمواطنين والمشاركين في العمل في هذه المنظومة إن الإجراءات الخاصة بعمل التوثيق والبيانات أرجو أنكم تتحركوا معانا عشان نستفيد بأسرع وقت بالمزايا التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته بحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، «ترتيبنا نخلص هذا الأمر خلال 15 سنة ثم قولنا نضغط في مدة أقل من كده فقلنا ممكن نضغط نفسنا 10 سنوات، ولما جيت في حياة كريمة قلت طب إحنا هنقوم بإجراءات كتيرة فيما يخص شؤون كل الوزارات، فوزارة الصحة لها مستشفيات عاوزه يترفع كفاءتها أو تقام طبقا للخطة، ونفس الكلام للمدارس».

وتابع: «وبما إننا اختصرنا الخطط دي من 10 سنين في حياة كريمة لـ3 سنوات، فكنت عشمان ينزلوا في الـ10 سنين الخاصين بالتأمين الصحي أكتر من كده، لكن لاعتبارات مقدرة جدًا يصعب ده، ولكن على الأقل الـ10 سنين تقل شوية»، موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء، قائلا: «لو قدرنا يا دكتور مصطفى الـ10 سنين تقل لأن العائد الصحي والإنساني اللي هيعود على الناس هيكون ضخم».