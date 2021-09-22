مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على روح طنطاوي (فيديو)

وقف مجلس الوزراء، دقيقة حدادًا على روح المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم للبلاد في وقت ما بعد 25 يناير 2011، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك في مستهل اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشهد الاجتماع وقوف أعضاء الحكومة، سواء المشاركين في الاجتماع من مقر مجلس الوزراء، أو المشاركين بـ«الفيديو كونفرانس» من مكاتبهم، دقيقة حدادا على روح المشير طنطاوي.

ونعى مجلس الوزراء الراحل الكريم، الذي وافته المنية فجر أمس، بعد مسيرة عطاء عطرة، ورحلة عمل ونضال طويلة من أجل هذا الوطن العظيم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الراحل المغفور له بإذن الله، بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن ومقدراته، خاص في الظروف العصيبة التي مرّت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، واستطاع بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان، وتحمّل الكثير والكثير من الضغوط برحابة صدر، وحكمة واسعة شهد بها الجميع.