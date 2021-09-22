أستاذ النقل والطرق: المشروع القومي للطرق أضاف الكثير للاقتصاد المصري

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن النقل والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فلكي يكون الاقتصاد قويا يجب أن تكون البنية الأساسية والتحتية قوية، وعلى رأسها شبكة الطرق من أجل الحفاظ على استدامة المشروعات القومية، مثل المشروعات الزراعية والربط مع دول الجوار الإقليمي والمجمعات الصناعية.

المشروع القومي للطرق أضاف الكثير للاقتصاد المصري

وأضاف أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن شبكة النقل تشمل النقل البري، إذ بدأت الدولة المصرية المشروع القومي للطرق في عام 2014 والذي أضاف كثيرا للاقتصاد المصري ووفر آلاف فرص العمل للمصريين، وقلل معدلات البطالة والتضخم، وقام على هذا المشروع مشروعات التنمية المستدامة مثل المجتمعات العمرانية الجديدة واستصلاح الأراضي الصحراوية واستغلال الموارد الطبيعية والخروج من الوادي الضيق، وعموما فإنه كان سببا في تعمير مناطق غير مأهولة.

ربط البحرين الأحمر والمتوسط بخط نقل بضائع بين السخنة والإسكندرية

وتابع أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس: «كما جرى ربط البحرين الأحمر والمتوسط حتى يكون لدينا خط نقل بضائع في ميناء السخنة وموانئ الإسكندرية»، مشيرًا إلى أن ما كان ينفذ في سنوات كثيرة أصبح ينفذ في فترة زمنية أقل بكثير على غرار ما حدث في نفق الشهيد أحمد حمدي، وهو يمثل 60% من الوقت العالمي المتعارف عليه.

وتحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس عن حجم المحاور التي نفذتها الدولة من الدلتا والقاهرة، وتصل إلى سيناء، فضلا عن ربط ضخم قوي وعميق بين شرق القناة وغربها وسيناء والدولة، قائلا: «الناس بتتصور إننا مبالغين في الطرق والكباري، لكن الدولة لازم يكون عندها حرية حركة للناس والبضائع والأشغال ولكل شيء على امتداد الرقعة المعمورة بمصر، وعلى آخر السنة هنفتتح 1070 كيلومترا في منطقة الفرافرة وتوشكى وشرق العوينات».