تفاصيل خطة مشروعات النقل والطرق لإعادة الوجه الحضارى للقاهرة

بعد أن تحولت شوارعها إلى جراج كبير فى العقود الأخيرة، مما أثر سلبا على حركة المواطنين والتنمية ومعدلات الإنتاج، وساهم فى زيادة نسبة التلوث فى سماء العاصمة المصرية، شهدت محافظة القاهرة تحولا كبيرا وطفرة إنشائية وأعمال تطوير ومشروعات قومية غير مسبوقة فى مجال النقل والطرق، فى عهد الرئيس السيسى، وذلك لاستعادة الوجه الحضارى للقاهرة والقضاء على أزمات المرور، والارتقاء بشبكة الطرق لربط القاهرة بالمدن الأخرى، وإحداث انسياب مرورى داخل العاصمة، ورصدت «الوطن»، الطفرة فى مشروعات الطرق والنقل داخل القاهرة وهى كالتالى:

- تطوير وتوسعة محور الشهيد جنوب مدينة نصر ليصبح المحور بطول 4 كم وعرض 51 م، و4 حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من3 حارات.

- كوبرى الفنجري الجنوبي بمدينة نصر بطول حوالى 1.5 كم، يبدأ من شارع المخيم الدائم أمام البوابة الجانبية لجامعة الأزهر حتى منطقة أرض المعارض ليعبر أعلى محور الأوتوستراد وشارع ممدوح سالم، مع توسعة حارات المرور على جانبي الكوبرى بتكلفة 280 مليون جنيه وأسهم محور الفنجرى في نقل حركة السيارات بمحاور العروبة والنصر والفنجري وصلاح سالم

- إنشاء الطريق الدائرى الداعم لتوسعة الطريق الدائرى القديم بطول 30 كم تبدأ من طريق الأوتوستراد، وتنتهي عند مدخل محور سعد الدين الشاذلي بزيادة حارات مرورية لكل اتجاه لتخفيف الكثافات المرورية التي تزيد عن ١٣٥ ألف سيارة يوميًّا

-إنشاء كوبري المشير محمد علي فهمي لخدمة القادم من مدينة نصر على طريق المشير محمد علي فهمي متجهًا إلى القاهرة الجديدة عن طريق محور المشير طنطاوي والعكس.

- إنشاء كوبري المشير طنطاوي أعلى النفق القائم للطريق الدائري في اتجاه محور المشير طنطاوي والتجمع الخامس بطول 1620 م وعرض 62 م، بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه. ويتكون الكوبري من 7 حارات مرورية في كل اتجاه، ويشمل 4طرق سطحية لخدمة 16 اتجاهًا مروريًّا، لخدمة التجمعات العمرانية بالقاهرة الجديدة.

-قامت الهيئة الهندسية بتوسعة كوبري الجلاء في الاتجاهين، وذلك بإضافة حارتين مروريتين ليصبح 4 حارات في كل اتجاه، بتكلفة 40 مليون جنيه لاستيعاب التدفق المروري الناجم عن تطوير المحاور والمداخل الشرقية لمدينة القاهرة

- تم إنشاء كوبري إعمار بالقاهرة أعلى محور الشهيد بهدف ربط هضبة المقطم بمدينة نصر ومحور المشير طنطاوي، ويتكون من كوبريين ونفق بإجمالي أطوال 2250م، ويخدم القادم من القاهرة الجديدة متجهًا إلى «أب تاون كايرو» علوي وإلى شارع «9» عبر النفق وإلى مدينة نصر سطحي، كما يخدم القادم من العين السخنة متجهًا إلى «أب تاون كايرو» علوي أو شارع «9» عبر النفق، وإلى القاهرة الجديدة ومدينة نصر سطحي، ويخدم القادم من شارع 9 متجهًا إلى القاهرة الجديدة ومدينة نصر علوي وإلى العين السخنة سطحي، ويخدم القادم من مدينة نصر متجهًا إلى أب تاون كايرو والعين السخنة سطحي وشارع 9 عبر النفق ، بتكلفة 40 مليون جنيه.

- كوبري ماجد الفطيم بمنطقة تقاطع امتداد شارع الميثاق مع الطريق الدائرى يخدم القادم من مدينة نصر متجهًا إلى التجمع الأول وطريق السويس علوي وإلى المعادي سطحي، كما يخدم القادم من التجمع الأول متجهًا إلى مدينة نصر والمعادي علوي وإلى طريق القاهرة / السويس سطحي، ويخدم القادم من مطار القاهرة ومدينة السلام عبر الطريق الدائري متجهًا إلى التجمع الأول علوي وإلى مدينة نصر سطحي، كما يخدم أيضًا القادم من المعادي عبر الطريق الدائري متجهًا إلى مدينة نصر والتجمع الأول سطحي. والكوبري بطول 1100 م، وعرض 60 م، باتجاهين و5 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى مُخصَّصة للخط الرابع لمترو الأنفاق ، تكلفة المشروع 10 مليون جنيه

-تم انشاء امتداد محور المشير طنطاوي ويهدف المشروع إلى إنشاء محور مروري جديد موازٍ لمحور الشهيد؛ لتخفيف الكثافة المرورية على محور الشهيد، بالإضافة إلى ربطه كوبري 6 أكتوبر بمحور المشير لخدمة القادم من وسط القاهرة متجهًا إلى القاهرة الجديدة والعين السخنة والعكس. ويمتد المحور بطول 8 كم وعرض 30م، ويتكون من اتجاهين في كل اتجاه 3 حارات مرورية.

-طريق موازٍ جنوب محور المشير طنطاوي بطول 5 كم وعرض من 12 إلى 20 مترًا ليخدم المترددين على مركز المنارة للمعارض الدولية

- كوبري الرحاب بطريق القاهرة / السويس، بطول 1100 م، وعرض 12 م والكوبري مزوَّد بكوبري آخر للمشاة بطول 1450 م، لإلغاء التقاطعات السطحية أمام مدينة الرحاب والتقليل من الكثافة المرورية بتكلفة 56 مليون جنيه

-تطوير محور محمد نجيب بطول 13 كم، بمدينة القاهرة الجديدة، من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة،ويمر بالتجمعات الـ3 الأول شمالاً، فالخامس، فالثالث جنوباً، تكلفة المحور 377 مليون جنيه، يربط طريق السويس شمالاً، بالطريق الدائرى الأوسطى جنوبا، حيث تم توسعة الطريق ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه

-كوبرى الفريق صفى الدين أبوشناف فى نقطة تقاطع محور محمد نجيب مع طريقى العين السخنة القديم والجديد.