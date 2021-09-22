محضر ضد مصنع بسكويت أبو النمرس: يستخدم مواد منتهية الصلاحية في العجين

حررت حملة تموينية من مديرية تموين الجيزة محضرا ضد مصنع بسكويت أبو النمرس، بسبب اكتشاف الحملة قيام مصنع بسكويت «مارس كروان» والمتواجد في الطريق السريع بمنطقة أبو النمرس باستعمال «كسر البسكويت» والمتبقي من التصنيع والتعبئة واستعمال «المرتجع من المحلات لانتهاء صلاحيته» في إعادة دمجه من العجين مرة أخرى، وإعادة تصنيعه وتعبئته وبيعه للمحال.

حملة تموينية على مصنع بسكويت أبو النمرس

جاء ذلك خلال توجه حملة تموينية مفاجئة على مصنع بسكويت أبو النمرس من مديرية التموين بالجيزة، بناء على توجيهات من وزير التموين ومحافظ الجيزة بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية وضبط المخالفين.

بسكويت «ماري كراون» إنتاج مصنع بسكويت أبو النمرس

وضبطت الحملة التموينية مصنع بسكويت أبو النمرس، لاستخدامه البسكويت الكسر الفائض من عمليات التعبئة لعلب البسكويت في إعادة تصنيعه مرة أخرى بخلطه مع العجين ومكونات خبز البسكويت.

50 كرتونة منتهية الصلاحية مجهزة لإعادة تدويرها في العجين

من جانبه، قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين في الجيزة، إن الحملة التموينية ضبطت داخل المصنع 50 كرتونة بسكويت مرتجع من المحال التجارية بسبب انتهاء صلاحيته، موضحا أنه تم اكتشاف قيام المصنع أيضا بإعادة دمجها في العجين وخبزها مرة أخرى لإنتاج بسكويت بتاريخ حديث.

** المضبوطات التي تم التحفظ عليها داخل المصنع

1 - 300 كيلو جرام من البسكويت الكسر لإعادة تدويره مرة أخرى.

2 - 50 كرتونة بسكويت مرتجع من المحلات بكل كرتونة 12 علبة وبكل علبة 12 باكو من بسكويت «ماري كروان».

عقوبة صاحب مصنع بسكويت أبو النمرس

وأوضح مدير مديرية التموين بالجيزة، أن التهمة التي سيحاكم بها صاحب مصنع بسكويت أبو النمرس هي «الغش التجاري» لمخالفة القرار 281 لسنة 94 والقرار 10 لسنة 66 بشأن المواصفات القياسية المصرية في تصنيع المواد الغذائية، بسبب إعادة تدوير «البسكويت الكسر، والبسكويت المنتهي صلاحيته» وإضافته للعجين الجديد، مشيرا إلى أن العقوبة التي ستوقع على صاحب المصنع قد تصل إلى الحبس 10 سنوات طبقا لرؤية القاضي في المحاكمة.