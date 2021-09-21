محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الشباب والرياضة الجديد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه في ديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد عبدالوكيل عبدالحكم، عقب توليه مهام منصبه الجديد، وكيلًا لوزارة الشباب والرياضة بأسيوط، متمنيًا له التوفيق والنهوض بمنظومة العمل واستكمال مسيرة الإنجازات والتطوير في قطاع الشباب والرياضة.

وأشاد المحافظ بدور مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من أنشطة رياضية وتثقيفية ولقاءات شبابية وحوارية بحضور المحافظ والقيادات التنفيذية لاستعراض ومناقشة المشروعات القومية وطلبات الشباب للنهوض بالخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه فهم طاقة فاعلة يجب استغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التي نحلم بها والاهتمام بمواهبهم بإعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع.

استكمال مسيرة التنمية والنهوض بقطاع الشباب

وطالب المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة الجديد باستكمال مسيرة التنمية والنهوض بقطاع الشباب وتطوير مراكز الشباب ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبذل أقصى الجهد والتكاتف والتعاون مع جميع القطاعات لجذب الشباب لممارسة الرياضة والاستغلال الأمثل لطاقاتهم وتعزيز وتنمية روح الانتماء والمواطنة لديهم وتنظيم الفاعليات المختلفة والاستفادة من الإمكانات الموجودة بمراكز الشباب والعمل على تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وإعطائهم الفرصة كاملة للمشاركة في عملية التنمية بجميع المجالات.

وأعرب الدكتور أحمد عبد الوكيل عن إمتنانه وشكره وتقديره لمحافظ أسيوط لتهنئته بمنصبه الجديد مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الآداء داخل قطاع الشباب والرياضة والمشاركة بقوة في كافة الفعاليات التي تشهدها المحافظة.