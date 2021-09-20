محافظ أسيوط يشهد انطلاق حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، انطلاق حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»، التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بمختلف محافظات الجمهورية، ودشنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، لتشجيع المواطنين على التسجيل، وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

تجوب الحملة مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، فضلاً عن تجهيز مراكز تلقي لقاح كورونا، التابعة لمديرية الصحة، وأكثر من 250 فرقة متنقلة تجوب قرى ومراكز المحافظة وبعض مراكز الشباب، بالتعاون مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد عبد الوكيل عبد الحكم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والنائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، وقيادات قطاع الصحة بالمحافظة.

تابع المحافظ بدء سير عمل الأتوبيس بمنطقة ميدان الحرب والسلام، بحي شرق أسيوط، لتسجيل المواطنين لتلقي اللقاح، واطمأن على انتظام عمل الفرق والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الأتوبيس الخاص بتسجيل المواطنين.

وناشد محافظ أسيوط كافة المواطنين بأهمية التردد على حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»، لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل بالرابط التالي: https://www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على اللقاح، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع، لافتاً إلى توافر اللقاح بأكثر من 13 مركزاً طبياً تم تحديدها بمراكز المحافظة، لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، بالإضافة إلى نشر 250 فرقة متنقلة لاستهداف أماكن التجمعات والمصالح الحكومية والعامة والمواقف والشركات ودور العبادة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مقدماً الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.

وأكد اللواء عصام سعد حرصه على متابعة أعمال تطعيم الموظفين والمواطنين بمختلف مراكز تلقى اللقاح الثابتة والمتنقلة، التي تم تجهيزها بمختلف القرى والمراكز، مناشداً المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني، بسرعة التوجه للمنافذ التي تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم، للحصول على اللقاح مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، خلال عملية التسجيل، حفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أنه تم إطلاق حملة «اطعم واطمن» بقرى ومراكز المحافظة، لحث المواطنين على التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ أسيوط مديرية الصحة والإدارات الصحية التابعة لها، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومراكز الشباب، لاستقبال سيارات وأتوبيسات الحملة وفرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

وأوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن فرق التواصل المجتمعي أن الأتوبيس الخاص بالحملة سيجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة، ولتشجيعهم على التسجيل وتلقي اللقاح في نفس اليوم، ومنها أماكن ميدان الحرب والسلام، وأمام مركز شباب ناصر بشارع رياض، وميدان الأزهر بمدينة أسيوط، وميدان النافورة بمركز البداري، وموقف سرفيس أسيوط/ أبنوب، وبجوار الإدارة الصحية بالفتح، وأمام مركز شباب منفلوط، وأمام الإدارة التعليمية بديروط، وميدان النافورة بالغنايم، وأمام مجلس مدينة أبوتيج، وموقف سيارات القوصية، وميدان أبو العباس بصدفا، وأمام مجلس مدينة ساحل سليم، وذلك بهدف وصول الخدمة إلى أكبر شريحة من المواطنين.

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