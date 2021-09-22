الخطيب: التأمين الصحي الشامل أهم المشروعات القومية «فيديو»

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إن مشروع التأمين الصحي الشامل في حال وضعه بجانب مشروعات قومية أخرى نجده من أهم المشروعات، كونه يحقق منظومة العدالة التي كان يطالب بها الجميع، فهذا المشروع يحقق عدالة العلاج، خصوصا وأن العلاج كان يجري من قبل على حسب قدرة كل شخص، «المنظومة دي مصر بتحققها بشكل عميق وقوي ومباشر، والمرحلة الأولى عبارة عن 6 محافظات وشارفت الدولة على إنهائهم»، موضحا أن توزيع المحافظات على المراحل للمشروع له فلسفة، «المشروع يأخذ المحافظات مترامية الأطراف كونها تبعد عن مركزية القاهرة ومركزية الدولة».

عيوب مشروع التأمين الصحي الشامل تكاد تكون منعدمة

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أن عيوب مشروع التأمين الصحي الشامل تكاد تكون منعدمة، ويتم عمل مستشفيات نموذجية على أعلى مستوى ويتعالج المريض من كل شيء، ويتم التعامل معه بطريقة استثمارية وبخدمة طبية مميزة ويطالبون من المريض تقييم الخدمة، مشيرا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتكلف من 80 مليار جنيه لـ120 مليار جنيه، فالدولة تحصل أموال لتضعها في أماكن أخرى، فعندما يتم تقليل نسب الدعم يتم وضعها في أماكن أخرى، وهي أماكن أغلبها تتعلق بالتعليم والصحة، وخصوصا وأن المهمة الأولى للدولة هي تثبيت أركان الدولة وتعظيم المؤسسات وقوتها كي يتم فرض الرؤية الاقتصادية والاجتماعية.

الفترة الرئاسية الثانية شهدت بروز ووضوح مشروعات الصحة والتعليم

ولفت الخطيب إلى أن الفترة الرئاسية الثانية شهدت بروز ووضوح مشروعات الصحة والتعليم، وقطعنا بها شوطا كبير.