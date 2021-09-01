«الخطيب»: الوقت الحالي مهيأ للاستثمار الأجنبي بعد تأهيل البنية التحتية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للاستثمار الأجنبي في مصر، موضحا أنه منذ 7 سنوات حينما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم كانت البنية التحتية المصرية متهالكة، فعمل على إعادة تأهيلها، مما فتح آفاقا للتنمية والاستثمار والتسويق، وانتقلت مصر الآن من مرحلة ضبط البنية التحتية لمرحلة الجودة.

زيارة وزير الدفاع الكوري للقاهرة جاءت نتيجة مباحثات وعمل

وشرح رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن» أن كوريا الجنوبية لها ريادة عسكرية ولديها صناعات ثقيلة، وقرار مثل حضور وزير الدفاع الكوري للقاهرة جاء نتيجة مباحثات وعمل، فالعلاقات مع كوريا الجنوبية عميقة وتوطدت في الفترات الأخيرة، وهناك علاقات عسكرية تتم بين الدولة المصرية والدولة الكورية الجنوبية، خصوصا أن لديهم صناعات ثقيلة ورواد ولديهم انضباطا شديدا، مشددا على أن العلاقات المصرية مع العالم تسير بتروي وتوازن كبير، وما يجري من مباحثات مع كوريا الجنوبية هو تنويع أكبر لمصادر السلاح.

المواطنون كان لديهم تخوف كبير خلال أزمة كورونا من عملية التبرع بالدم

وأضاف «الخطيب» خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على بشاشة قناة «dmc»، أن المواطنون كان لديهم تخوف كبير خلال أزمة كورونا من عملية التبرع بالدم، وهي ثقافة خاطئة أثرت على عملية التبرع، ما بدوره أثر على المرضى واحتياجاتهم، وبناء عليه قامت وزارة التضامن الاجتماعي بعمل حملة ومبادرة لمحاربة ثقافة المعلومات الطبية الخاطئة، وهو أمر هام جدا، ليس فقط لإعادة فكرة التبرع مرة أخرى، والتي كانت منتشرة وتسير بشكل جيد، ولكنها تأثرت بأزمة فيروس كورونا، ولكن لتصبح رسالة تأمين وطمأنة للشعب المصري، أن الهلال الأحمر يقوم بتلك العملية بشكل علمي ولديه سمعة طيبة.