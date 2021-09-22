افتتاح فصل تمريض بنين في مطروح والتقديم اليوم وغدا

أعلنت مديرية الصحة بمطروح، عن فتح فصل تمريض بنين بمدرسة التمريض في المحافظة، وقال الدكتور محمد علي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن التقديم للمدرسة يبدأ من اليوم وغدا.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم، أنه جرى وضع شروط، للتقديم وأورواق ومستندات يقوم الطلاب بتقديمها مع طلب الإلتحاق بالمدرسة، طبقا لما أقرته وزارة الصحة وإدارة مدارس التمريض والإعلان الرسمي المعتمد من مديرية الصحة بمطروح، ويتم تقديم الأوراق ويجري الاختيار من خلال القواعد المقررة للقبول.

بدء تلقي طلبات ثانوي تمريض بنين في مطروح

وبدأت إدارة مدارس التمريض بمطروح تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، الراغبين في الإلتحاق بفصل تمريض بنين، اليوم، مع استثناء أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والجيش الأبيض من جميع الشروط بعد اجتيازهم الإختبار الطبي.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وننشر الأوراق المطلوبة لتمريض بنين في مطروح وهي كالتالي:

- طلب باسم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

- بيان نجاح من المدرسة الإعدادية.

- عدد 12 صورة شخصية.

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية.

- دوسية لحفظ المستندات.

- إقرارات بعدم الزواج وعدم طلب النقل أثناء الدراسة وعدم حمل التليفونات المحمولة خلال الدراسة.

شروط التقدم لثانوي تمريض بنين في مطروح

ووضعت مديرية الصحة بمطروح شروطا للتقدم لثانوي تمريض بنين بمطروح وتشمل اختبارات طبية، واختبار إملاء، واختبار نفسي، واختبار مخدرات والاختبار الشخصي واختبار القدرات، وأن يكون حاصل على مرحلة التعليم الإبتدائية والإعدادية من محافظة مطروح، ومقيم بمطروح إقامة كاملة.