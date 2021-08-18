كلية تمريض مطروح.. الأقسام وتفاصيل التنسيق والاختبارات

يبحث طلاب الثانوية العامة عن كلية تمريض مطروح، والتي تعد من أكثر الكليات التي يحرص أهالي مطروح على التقديم لأبنائهم بها، خاصة أنها تتيح درجة البكالوريوس، وتوفر فرصة عمل للخريجين عقب التخرج منها، من خلال التكليف الذي يصدر بمعرفة وزارة الصحة للعمل بالمنشآت الصحية الحكومية التابعة لها.

ويدرس الطلاب في مقر الكلية الكائن حاليًا منذ نشأتها من 8 سنوات، في مستشفى رأس الحكمة المركزي، في الكيلو 75 شرق مدينة مرسى مطروح بمدخل مدينة رأس الحكمة، بإحدى المباني داخل المستشفى المخصصة للكلية.

حجز ميعاد اختبارات كلية تمريض مطروح

وانطلق حجز مواعيد اختبارات القدرات في كلية تمريض جامعة مطروح، يوم 5 أغسطس، عن طريق موقع التنسيق، والذي يعد شرطًا أساسيًا لدخول اختبارات القدرات التسجيل على موقع تنسيق كلية تمريض مطروح، والمتاح على الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لسهولة الدخول والتسجيل لجميع الطلاب الراغبين.

دليل الطالب لاختبارات قدرات كلية تمريض مطروح

وناشدت كلية تمريض مطروح جميع الطلاب الراغبين في خوض اختبارات القدرات الخاصة بالكلية التواصل مع إدارة الكلية، ولمعرفة مواعيد الاختبارات يمكن الدخول على رابط من هنــــا، كما يتيح دليل الطالب لاختبارات القدرات، وتتاح في الكلية بعض الأقسام التي يلتحق بها الطلاب، وهي 9 أقسام:

- التمريض الباطنى والجراحي.

- تمريض صحة الطفل.

- تمريض صحة الأم وحديثي الولادة.

- تمريض صحة المجتمع الصحراوى.

- تمريض الصحة النفسية.

- إدارة التمريض.

- تعليم التمريض.

- تمريض الحالات الحرجة.

- تمريض المسنين.

كما تتيح كلية التمريض التدريب العملي في مستشفى رأس الحكمة، على يد متخصصين وأساتذة من الكلية، في أقسام الكلية المختلفة، ما يثقلهم بالخبرات على مدار فترة الدراسة، ويخرج كوادر قادرة علميًا وفنيًا من الكلية لديها إمكانات تؤهلها في سوق العمل الحكومى، إضافة إلى العمل خارج القطاع الحكومى في المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والتعاقد في دول الخليج التى تتهافت على تشغيل الكوادر المصرية لثقتها بهم وإمكاناتهم.