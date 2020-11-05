صور.. محافظ مطروح يفتتح أول مدرسة تمريض بنين بسيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة، مدرسة سيوة الفنية للتمريض بنين والمقامة لأول مرة بالواحة، بمستشفى سيوة المركزي.

وقال "شعيب"، إن المدرسة تشمل فصل تدريس للصف الأول الثانوى مع إمكانية التوسع فى فصول السنوات المقبلة، وكذلك معامل المجسمات والأدوات المستخدمة في التعليم والتدريب ونموذج للمحاكاة على كيفية التعامل مع المريض، كما تفقد القاعات الإدارية وقاعة العرض وقاعة الحاسبات، موجهًا بالحفاظ على الأجهزة والعمل على زيادة أعدادها مستقبلا، بما يستوعب زيادة أعداد الطلاب.

واطمئن المحافظ على الطلاب الملحقين بها حاليا من أبناء سيوة، موجهًا الشكر لرجل الأعمال أحمد حبون على دوره المجتمعي والمشاركة في فرش وتجهيز مدرسة التمريض للبنين لأول مرة بسيوة، ما يعود بالنفع على أهالي الواحة.

ومن ناحية أخرى، تفقد المحافظ خلال زيارته الميدانية لسيوة على هامش احتفالية افتتاح ترميم قلعة شالي الأثرية غدًا، يرافقه العميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ سيوة، أعمال الرصف بالشوارع والطرق الجارِ رصفها حاليًا بطول 35 كم وبتكلفة 45 مليون جنيه، للأرتقاء بالشكل الحضارى اللائق بالواحة كمنطقة جذب سياحي، مع تيسير حركة السير للسيارات والمواطنين، والاطمئنان على رصف الشوارع، وفقًا للمواصفات الفنية والانتهاء فى التوقيتات المحددة مع مراجعة أعمال البنية التحتية خاصة أغطية الصرف الصحى ومد شبكة الكهرباء، كما ينفذ أرصفة وبلدورات على جانبى الشوارع.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بإعداد تشكيل لمجلس إدارة السوق الحضاري الجديد بالواحة قبل الإعداد لافتتاحه قريبًا، للحفاظ عليه مع القضاء على المظاهر العشوائية للباعة الجائلين بواحة سيوة السياحية.