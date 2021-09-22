مدبولي يشيد بالشركات المصرية: يمكنها تنفيذ مشروعات كبرى بجودة وسرعة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي الذي عُقد اليوم برئاسته، بالإشارة إلى المشروعات الخدمية والتنموية التي افتُتحت أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية شبه جزيرة سيناء، مشيدا بحجم الأعمال التي تمت في هذه المشروعات، كما وجّه الشكر للقوات المسلحة على هذا الإنجاز، والوزارات والجهات والشركات التي شاركت في تنفيذ المشروعات.

مدبولي: سعيد بمستوى الشركات المصرية

وأعرب مدبولي خلال الاجتماع، بحسب بيان عن مجلس الوزراء، عن سعادته كمهندس بما وصلت إليه الشركات المصرية من كفاءة وقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى، بجودة وفي توقيتات زمنية دقيقة.

ونوه رئيس الوزراء بأنّ ما تم افتتاحه من مشروعات تنموية وخدمية، له دور كبير في دعم جهود الدولة لتنمية سيناء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه البقعة الغالية على المصريين، مشيرا إلى أنّ المشروعات ستسهم في ربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية، وتيسير الحركة منها وإليها، تعزيزا لجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الحيوية.

مدبولي يهنئ «الإسكان» بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021

وخلال الاجتماع، وجّه مدبولي، التهنئة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمناسبة الحصول على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ الجائزة تدلل وتوثق ما أنجزته الدولة المصرية في هذا القطاع، وشهد به الجميع.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على الجائزة عن مجمل أعمالها، ورغم ذلك أشارت الأمم المتحدة بالخصوص إلى ما أنجزته الهيئة من مشروعات تتعلق بالإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، والتي أسهمت في تحقيق التماسك والترابط الاجتماعي.

وأكد مدبولي، أنّ المشروعات تأتي على أجندة أولويات عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه المسؤولية باعتبارها إحدى آليات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، موجّها الشكر لجميع القائمين على تنفيذ المشروعات المهمة بمختلف المدن الجديدة، وغيرها من المناطق على مستوى محافظات الجمهورية.