تاج الدين: قرار تأجيل الدراسة مسؤولية رئيس الوزراء..والوضع مطمئن

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، هي الوحيدة المنوط بها اتخاذ قرار تأجيل الدراسة إذا كان هناك ضرورة لذلك مع بداية ذروة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى متابعة الرئيس عن كسب لما يصدر من قرارات في هذا الشأن.

أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قرارات اللجنة تؤخذ بعد تطورات الأمور التي تُعرض عليها من وزارة الصحة والسكان ووفقا للموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن الوضع مطمئن حتى الآن.

دراسات جارية بخصوص تطعيم الأطفال أقل من 18 عاما

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، هذه الموجة مختلفة عن الموجات السابقة بسبب عامل اللقاح، وهو ما استوجب تشديد الرئيس علي تطعيم كافة مؤسسات الدولة والعاملين بالتربية والتعليم وكذلك التعليم العالي.

وأشار إلى أن تطعيم الأطفال أكثر من 18 عاما هو الجاري بالفعل في مصر، أما فيما يتعلق بتطعيم الأطفال تحت سن 18 عاما، فهو قيد الدراسة ويتم عمل أبحاث ودراسات للوقوف علي مدى خطورة اللقاح عليهم من عدمه كما فعلت معظم الدول بالخارج.

الحالات بسيطة و80% منها في العزل المنزلي

أكد أن هناك زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، ولكن هذه الإصابات حتي الآن بسيطة ومتوسطة و 80% من الإصابات بالعزل المنزلي، مؤكدا أن مصر تعاملت مع أزمة فيروس كورونا باحترافية شديدة، وعن حذف مصر من القائمة الحمراء بالدول الخارجية، أكد أن القرار يشير إلى تعامل مصر بدرجة كبيرة من الاحترافية مع ملف كورونا.