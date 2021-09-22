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محمود مسلم

البرلمان العربي يدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

كتب:

الوطن
02:04 م | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
البرلمان العربي

البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي، المحاولة الانقلابية الفاشلة في جمهورية السودان، مشددا على دعمه الكامل للسودان وأمنه وسيادته، ورفضه التام لأية محاولات تهدف إلى بث الفتنة والفوضى وعدم الاستقرار في السودان.

وشدد البرلمان العربي، في بيان صادر عنه، على أهمية الدعم العربي ودعم المجتمع الدولي للمرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وكذلك دعم الحكومة السودانية في كافة الخطوات التي تتخذها لتحقيق الاستقرار الأمني، الاقتصادي والسياسي في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

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