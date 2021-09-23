خطوات الاشتراك في مبادرة 2 كفاية.. السن فوق 18 عاما

منذ انطلاق برنامج «2 كفاية» العام الماضي يزداد عدد المشاركين به يوما بعد يوم، ويقبلون على الحضور في الورش التدريبية لمشروع الحد من الزيادة السكانية، وذلك تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

ديزريه لبيب: المشروع يمتاز بالعمل مع المجتمع الأهلي

وقال ديزريه لبيب، مدير مشروع 2 كفاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: إن المشروع يمتاز بأنه يعمل مع المجتمع الأهلي المتمثل في دعم المجتمع المدني، من أجل حل المشكلة الخاصة بالزيادة السكانية المستمرة، لذا أنشأنا ما يقرب من 65 عيادة لتنظيم الأسرة.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، خطوات الاشتراك في مبادرة «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، خاصة بين الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل».

خطوات الاشتراك في مبادرة 2 كفاية

- في البداية على الشخص الراغب في الاشتراك بمبادرة 2 كفاية التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم.

- إحضار المستندات المطلوبة مثل «صور بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارية، وعلى العنوان الحالي للمتقدم».

- أن يكون السن من 18 سنة لما فوق.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.

- إحضار صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال بين الزوجين.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

ويطلق على الشباب المتطوعون أو الذين يؤدون الخدمة العامة في مبادرة «2 كفاية»، «المثقفة المجتمعية»، من خلال زيارة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل.

وتعمل المثقفة المجتمعية على تحديث بيانات المستفيدات من مبادرة «2 كفاية»، من خلال الحصول على بيانات الأسرة، التي لها علاقة بالبرنامج، كما يجرى توعية السيدة ببعض المفاهيم المجتمعية، مثل مفهوم الأسرة الصغيرة، وزيادة الفترة العمرية بين الأبناء.

وفي حال رغبة السيدة في تنظيم الأسرة، تعطيها المثقفة المجتمعية كارت تحويل إلى عيادة تنظيم الأسرة التي تختارها، من أجل المتابعة معهم، والحصول على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.