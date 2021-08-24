مدير «2 كفاية»: العيادات تنتشر في المحافظات الأكثر فقرا والأعلى إنجابا

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن عيادات تنظيم الأسرة التابعة للمشروع موجودة في الجمعيات الأهلية الشريكة مع الوزارة، موضحة أن «2 كفاية» يعمل بطريقة جديدة عن طريق دعم المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية كي تقوم بدورها في مجابهة المشكلات السكانية، وعيادات «2 كفاية» منتشرة في 10 محافظات هي الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الإنجاب، وهناك محور آخر للمشروع حول التوعية بأهمية تنظيم الأسرة عن طريق زيارات طرق الأبواب من أجل توعية السيدات وتحويلهن لعيادات تابعة لوزارة الصحة والسكان أو العيادات التابعة لمشروع «2 كفاية».

6 ملايين زيارة طرق أبواب

وأضافت «لبيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنه منذ بداية المشروع جرى عمل 6 ملايين زيارة طرق أبواب وكانت نتيجتها تحويل أكثر من مليون سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن عدد من ترددن على عيادات «2 كفاية» 163 ألف سيدة، لافتة إلى أن المشروع يعمل على التوسع بقرى مبادرة «حياة كريمة» والوصول لعدد 336 عيادة تنظيم أسرة في 20 محافظة على مدى العامين الماليين المقبلين، وهو جزء مهم من التدخل الخدميضمن خطة الدولة لتنمية الأسرة المصرية، وسيجري تدريب 2000 من الأطباء وفرق التمريض في هذه العيادات.

استجابة واسعة لحملات طرق الأبواب

وأشارت مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك استجابة واسعة لحملات طرق الأبواب التي تستهدف السيدات، ومن يقم بهذه الحملات هن المثقفات الاجتماعيات المتطوعات بالجمعيات الأهلية، والمدربات على تصحيح المفاهيم الخاطئة بزيادة الإنجاب وعدد أفراد الأسرة، موضحة أنه يجري استهداف السيدات والرجال بهذه الحملة من خلال الندوات ومسرح الشارع، وتوجد أنشطة لرجال والشباب من خلال عرض «سكر برة»، الذي يجري عرضه على المقاهي، كل ذلك بجانب الحملات الإعلانية وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة.