الإمارات والسعودية تدينان محاولة الانقلاب على الحكومة في السودان

أدانت الإمارات والسعودية، اليوم الأربعاء، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان التي تم الإعلان عنها في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، وكانت المحاولة الانقلابية الفاشلة قد قوبلت باستياء دولي ودعوات إلى دعم المرحلة الانتقالية في البلاد.

دعم المرحلة الانتقالية في السودان

أكدّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، التزامها بمواصلة دعم المرحلة الانتقالية في السودان، وذلك في إطار تحقيق آمال وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار، كما أعربت الوزارة عن إدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة في السودان والتي من شأنها عرقلة المرحلة الانتقالية.

الإمارات: نرفض عرقلة جهود الاستقرار

أكدت دولة الإمارات، حسب ما أعلنته وكالة «وام» أنها ترفض أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار، وفي السياق ذاته أكدّت الوزارة عن تضامنها التام مع الشعب السودان حكومةً وشعباً مشيرةً إلى أنّها تقف إلى جانب السودان من أجل الحفاظ على سيادته والوحدة الوطنية.

الرياض تدين بشدة محاولة الانقلاب

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت يوم الثلاثاء على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان، وأكدّت الخارجية السعودية أنّ الرياض تعلن تضامنها مع الخرطوم في كل الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ورخاء البلاد.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، قد أدان المحاولة الانقلابية التي شهدها السودان، وأكّد الأمين العام أنّ الجامعة العربية سوف تستمر بالوقوف بقوة وراء استتباب الأمن والسلام في السودان خلال الفترة الانتقالية.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في ساعة مبكرة من أمس الثلاثاء عن إحباط محاولة انقلاب وصفتها بالفاشلة مؤكدة أنّ قام بها أشخاص مرتبطين بنظام الرئيس المخلوع، وأفادت مصادر عسكرية سودانية أنّه تم اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية منهم مدنيين وعسكريين، وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ السلطات قامت باعتقال 40 ضابطاً تورطوا في المحاولة الانقلابية.