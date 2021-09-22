طرق الحصول على وظيفة في القطاع الخاص.. 10 خطوات «أون لاين» تحقق حلمك

تحرص وزارة القوى العاملة، على توفير وظائف وفرص العمل بالقطاع الخاص، خاصة أنّ مسؤولية مؤسسات ومنشآت وأوضاع القطاع الخاص، تقع كاملة على عاتق وزارة القوى العاملة، وفقا لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي اعتبر وزارة القوى العاملة هي السلطة المختصة المسؤولة عن نظام عمل القطاع الخاص والعاملين به.

الدخول على موقع الوزارة الرسمي وتسجيل البيانات الكاملة

وكذلك تحرص وزارة القوى العاملة، على الإعلان عن الوظائف وفرص العمل التي نجحت في توفيرها، من خلال التعاون والتنسيق مع شركات ومنشآت القطاع الخاص في جميع المحافظات، خلال نشرة التشغيل القومية، والدورية الشهرية ونصف الشهرية، كما تنشر تفاصيلها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة.

10 خطوات «أون لاين» للحصول على وظيفة

ترصد السطور التالية، كيفية الحصول على فرصة عمل حقيقية في القطاع الخاص، من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، على النحو التالي:

- يمكن للراغب في الحصول على وظيفة بالقطاع الخاص من خلال وزارة القوى العاملة، الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: http://mom.manpower.gov.eg/، وتتمثل خطوات التقديم كما يلي: