طعنات نافذة لشاب عاكس فتاة في نجع حمادي بقنا

أُصيب طالب بطعنات متفرقة، اليوم، على يد مجموعة من الشباب بسبب معاكسة فتاة بمدينة نجع حمادي، في محافظة قنا، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي المركزي، وانتقلت قوات الأمن لفحص كاميرات المراقبة بمحيط محل الواقعة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة «محمود.ع»، 17 عامًا، طالب، بطعنات متفرقة بأحد شوارع مدينة نجع حمادي.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب، عاكس فتاة تعمل في محل طيور، ما دفعها إلى فضحه على الملأ، وقام مجموعة من الشباب بشارع الراهبات بالمدينة، بالهجوم عليه وضربه ضربا مبرحا، والتعدي عليه بأسلحة بيضاء.

الشاب يصارع الموت

وبحسب شهود عيان، أُصيب الشاب بطعنات نافذة، ونقل إلى مستشفى حمادي العام، ووفقا لمصدر طبي بمستشفى نجع حمادي، فإن الشاب يصارع الموت وحالته غير مستقرة.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وجاري القبض على المتهمين بطعن الشاب للتحقيق معهم، وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بفحص كاميرات المحل والمحال المجاورة لكشف الأسباب الحقيقة وراء إصابة الشاب والاعتداء عليه.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، فطلبت تقريرا طبيا حول حالة المجني عليه، وإجراء تحريات موسعة حول الواقعة وسرعة القبض على المتهمين.