كشف ملابسات التعدي على فتاة بالمعادي وسرقة هاتفها

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على إحدى الفتيات بالضرب بسلاح أبيض.

وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص باستيقاف فتاة والاستيلاء منها على هاتفها المحمول، ولدى مقاومتها له، تعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته ولاذ بالفرار.

التعدي على فتاة وسرقة هاتفها

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمكان إخفائه.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.