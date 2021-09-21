ليلة حزينة على نجع حمادي.. زيارة عائلية تنتهي بمصرع أسرة كاملة في ترعة

عاش أهالي نجع حمادي ليلة حزينة، بسبب وفاة رب أسرة وابنته وزوجته وشقيقتها، على خلفية سقوط سيارة ملاكي نوع فيات 128 داخل ترعة في قرية بهجورة، وظلت قوات الإنقاذ النهري 3 ساعات تعمل على استخراج الجثث في موقع الحادث، وسط حشود كبيرة من أهالي نجع حمادي الذين تجمعوا للمساعدة.

بلاغ لمديرية أمن قنا بالواقعة

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بتمكن فريق الإنقاذ النهري في نجع حمادي، تحت إشراف العقيد هاتي الأتربي، من انتشال 4 جثث من ترعة مشروع عزبة خليفة ببهجورة في دائرة مدينة نجع حمادي.

الحماية المدنية بقنا تدفع بفريق الإنقاذ النهري

وقالت وحدة الحماية المدنية بقنا، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مجلس مدينة نجع حمادي، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى رقم (6491- ث ن س) في ترعة المشروع بعزبة خليفة ببهجورة.

أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة

على الفور تحرك فريق من الإنقاذ النهري بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم انتشال جثة كل من: جهاد كمال حسن عبد العال، 31 عاما، وشقيقتها سارة كمال حسن عبد العال 27 عاما، وزوج الأولى، محمد عبد الرحيم أبو المجد حسن 35 عاما، وابنته، يارا محمد، 15 شهرا، من الترعة محل الواقعة.

على الفور نقلت سيارة الإسعاف الجثث إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام المنقولة في بهجورة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن رب الأسرة وزوجته وابنته وشقيقة زوجته كانوا في زيارة عائلية وأثناء العودة فجأة انحدرت السيارة وسقطت في الترعة الرئيسية في بهجورة وتوفوا جميعا.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تجري حاليا تصريحات بدفن الجثث، كما طالبت سرعة تقرير المرور لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء سقوط السيارة في الترعة.