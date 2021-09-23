أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

ينصح الكثير من الأطباء بتناول الخضروات بمختلف أنواعها، وبشكل خاص الخضراء التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات، وتساعد في تقوية المناعة، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر الطماطم

سجل سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 إلى 6.5 جنيه.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، والرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الزيتون العزيزي لـ 30 جنيهًا.

سعر الفلفل

بلغ سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وفلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وبلغ سعر الجزر اليوم، نحو 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الثوم

وسجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

استقر سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، عند 10 جنيهات وصولا إلى 15.

سعر الخيار

سجل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 5 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر اللفت

وتراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.