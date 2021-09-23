اليوم.. وزارات وهيئات تصرف مرتبات سبتمبر للعاملين بها

بدأ العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، يوم الثلاثاء الماضي صرف رواتبهم الشهرية عن شهر سبتمبر 2021، وتستمر عملية صرف المرتبات حتى اليوم الخميس، ليكون هو اليوم الأخير في صرف مرتبات هذا الشهر.

وحددت وزارة المالية يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، كموعد أخير لصرف المرتبات بالنسبة للموظفين الذين لم يستطيعوا الصرف خلال الأيام المحددة سابقا.

وزارات وهيئات تصرف الرواتب اليوم الخميس

وفيما يخص استكمال صرف المرتبات، ترصد «الوطن» الوزرات والهيئات التي ستصرف المرتبات للعاملين بها اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021:

وزارة التربية والتعليم: يصرف العاملون بوزارة التربية والتعليم مرتبات شهر سبتمبر الجاري اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

من المقرر أن تصرف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مرتبات شهر سبتمبر الجاري للعاملين بها اليوم الخميس.

وزارة الموارد المائية والري

وتصرف وزارة الموارد المائية والري مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين بها اليوم الخميس.

وزارات الخارجية والشباب والرياضة والمالية

ومن بين الوزارات تأتي الخارجية؛ إذ تصرف مرتبات العاملين بها اليوم الخميس، وكذلك الشباب والرياضة والمالية.

مرتبات الهيئات

أما عن الهيئات التي من المقرر أن تصرف مرتبات الموظفين بها اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، فهي كالتالي: «الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، باقي الجهات والهيئات التابعة لها».

وكانت بداية صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الثلاثاء الموافق 21 من الشهر ذاته، وتستمر حتى اليوم الخميس.