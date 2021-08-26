المالية: صرف مرتبات شهر سبتمبر ابتداء من يوم 21

تباينت مواعيد صرف مرتبات الموظفين بالدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالية، ففي الوقت الذي بكرت فيه وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو الماضي، أخرت مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس الحالي، كما تعتزم تأخير مرتبات شهر سبتمبر المقبل.

مرتبات يوليو صُرفت يوم 12 في الشهر

ووفقا لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية قبل نهاية العام المالي الماضي في 30 يونيو الماضي، حددت مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو لتكون على مدار 3 أيام، وبدأ الصرف مبكرا ليكون يوم 12 يوليو وحتى 14 من الشهر المذكور، وحددت يومي 26 و27 من الشهر ذاته موعدا لصرف مرتبات الموظفين جميعا، ممن لم يتمكنوا من الصرف في الأيام الـ3 الأولى.

وبحسب الكتاب الدوري، أجلت «المالية» مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس التالي لمدة 4 أيام؛ إذ بدأت في صرف المرتبات في يوم 16 أغسطس الحالي ولمدة 3 أيام أيضا؛ إذ صرفت في اليوم الأول مرتبات الموظفين في 33 وزارة وجهة حكومية، ثم في اليوم التالي الأربعاء 17 أغسطس مرتبات الموظفين في 20 وزارة وجهة، وأتمت الصرف يوم الخميس الموافق لـ18 أغسطس الجاري لموظفي 13 وزارة وجهة حكومية.

مرتبات الشهر المقبل يوم 21 سبتمبر

وعلى عكس المتوقع أجلت وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر المقبل بمقدار 5 أيام عن الشهر الحالي، وبمقدار 9 أيام كاملة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو الشهر الأول في العام المالي الحالي 2021-2022.

وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات أكثر من 4 ملايين موظف وعامل بالدولة يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر المقبل لموظفي 33 وزارة، وفي يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر ستصرف مرتبات الموظفين بـ20 وزارة وجهة حكومية، وأخيرا صرف مرتبات الموظفين بـ13 وزارة وجهة حكومية يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر المقبل.