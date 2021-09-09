مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021.. على مدار 3 أيام

تظل مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كل شهر الحدث الأهم بالنسبة للموظفين، حيث تتصدر عمليات البحث مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 والتي من المقرر أن تبدأ في 21 سبتمبر الجاري.

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين بالدولة ، سيكون على مدار 3 أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، فيما سيتم صرف المرتبات للجهات التي لم تصرف في هذه المواعيد يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» مواعيد وأيام صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين بالوزارات والجهات والهيئات الحكومية المختلفة، وهي كالتالي:

اليوم الأول.. الثلاثاء 22 سبتمبر

في اليوم الأول الثلاثاء 22 سبتمبر 2021، تُصرف مرتبات العاملين بالنسبة للوزارات التالية: (الصحة، والاتصالات، والقوى العاملة، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وشؤون مجلس النواب، وقطاع الأعمال العام، والأوقاف، والثقافة، والسياحة والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والبترول).

وتشمل قائمة الهيئات التي ستصرف مرتبات الموظفين في اليوم الأول كلًا من (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والجهاز المركزي للمحاسبات، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، ومجلس النواب).

اليوم الثاني.. الأربعاء 22 سبتمبر

في اليوم الثاني الأربعاء 22 سبتمبر 2021، تُصرف مرتبات العاملين في الوزارات التالية: (التعليم العالى والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي).

أما الهيئات التي ستصرف مرتبات الموظفين في اليوم الثاني فهي (النيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

اليوم الثالث.. الخميس 23 سبتمبر

وفي اليوم الثالث الخميس 23 سبتمبر 2021، تُصرف مرتبات العاملين في وزارات (التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية).

أما الهيئات التي ستصرف مرتبات الموظفين في هذا اليوم فهي (الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات والهيئات التابعة لها).