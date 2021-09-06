جدول صرف مرتبات سبتمبر لـ 5 ملايين موظف.. يبدأ بعد 16 يوما

يترقب عمال وموظفو الجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021، والذي يحل بعد أقل من 16 يوما، ويستمر على مدار 3 أيام، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق لـ 21 سبتمبر الحالي، حتى يوم الخميس الموافق لـ 23 من نفس الشهر.

الصحة والداخلية والقوى العاملة تصرف في اليوم الأول

ووفقاً لكتاب دوري أعلنت عنه وزارة المالية في نهاية شهر يونيو الماضي، حددت فيه موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021، لتبدأ أيام الصرف في الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الحالي، لـ عمال وموظفي 33 وزارة وجهة ومصلحة حكومية يأتي في مقدمتهم وزارة الصحة والداخلية ثم التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام العام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة القوى العاملة وشئون العاملين بالخارج والبترول والسياحة والطيران المدني، بالإضافة إلى المصالح والهيئات والفروع بالمحافظات بالإضافة إلى العاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

20 وزارة تصرف المرتبات في 22 سبتمبر

ويصرف عمال وموظفو 20 وزارة وجهة ومصلحة حكومية، مرتباتهم في اليوم التالي، الأربعاء الموافق لـ 22 سبتمبر الحالي، وعلى رأسهم وزارات التعليم العالي والتخطيط والمتابعة الإدارية وهيئة الاستثمار والتعاون الدولي، علاوة على العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى العاملين بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية.

في اليوم الثالث من جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021، يصرف عمال وموظفو 13 وزارة وجهة ومصلحة حكومية، في آخر أيام صرف مرتبات الموظفين يوم الخميس الموافق لـ 23 سبتمبر الحالي، بينما حددت وزارة المالية يومي الـ 26 و27 سبتمبر، كموعد أخير لصرف المرتبات بالنسبة للموظفين الذين لم يستطيعوا الصرف خلال الأيام المحددة سابقاً.