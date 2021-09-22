ارتفاع جديد بأسعار البنزين في لبنان.. ومخاوف من رفع الدعم كليًا

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، زيادة جديدة في أسعار المحروقات، عقب رفع سعر البنزين الأسبوع الماضي، كما اعتمدت سعرًا جديدًا للمازوت بالدولار.

ارتفاع جديد في سعر المحروقات

ويعد هذا الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات، رفعًا تدريجيًا للدعم على المحروقات من مصرف لبنان، ومع الإعلان عن ارتفاع الأسعار بشكل متزايد خلال فترة قصيرة فإنه من المتوقع أن يرفع الدعم كليًا مع نهاية سبتمبر الجاري، وفقًا لما أورده موقع «سكاي نيوز عربية».

وزارة الطاقة تعلن الأسعار الجديدة للبنزين

وكشفت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة اللبنانية، عن جدول الأسعار الجديد، مشيرة إلى تحديد سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بـ209,300 ألف ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين 95 أوكتان 200,400 ليرة لبنانية، بينما ارتفعت أسعار صفيحة البنزين من 180 ألف ليرة لبنانية إلى 209 آلاف ليرة في أقل من أسبوع.

ارتفاع جنوني في أسعار الوقود

وكانت الحكومة اللبنانية، قد أصدرت قرارًا أواخر شهر أغسطس الماضي برفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 66%، الأمر الذي اعتبره الكثيرون ارتفاعا جنونيا ومن المتوقع أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الوقود في البلد الذي يعاني كثير من مرافقه العامة ومؤسساته من مشكلات عديدة جرّاء نقص الوقود في كثير من الأماكن، ويتزامن ذلك مع الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني للتصدي لعمليات تهريب الوقود وبيعه في السوق السوداء.

تفاصيل قرار رفع أسعار البنزين

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للنفط في لبنان في وقت سابق، أن قرار رفع أسعار البنزين تم اتخاذه وإقراره بناءً على موافقة استثنائية من كل من الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حينها، ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان في قصر بعبدا الرئاسي.