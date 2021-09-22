«حياة كريمة» و«الاتصالات» ينظمان ندوة لنشر الوعي الرقمي في الدقهلية

عقدت الندوة الثانية بقرية كفر الشناوي التابعة للوحدة المحلية بالحصص، بمركز شربين اليوم، تحت عنوان التثقيف الرقمي ونشر الوعي الرقمي حول «التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة حياة كريمة ومحافظة الدقهلية، وحضر الندوة عدد من المواطنين، وقد تضمنت استخدام بوابة الشكاوى الحكومية والبوابة الرقمية واستخدام أمثلة عملية لتنفيذ خدمات حكومية من خلال الموقع الإلكتروني والتعريف بالأمن السيبراني وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.

جاء ذلك بحضور علي توكل، أحد المتطوعين من أهل القرية للتنسيق، والسيد سكرتير الوحدة المحلية. على صعيد آخر تم الاجتماع مع نائب رئيس الجامعة الدكتور محمود المليجي، للتعرف على دور الجامعة في المبادرة والاتفاق على التنسيق في كل ما هو قادم، وخاصة فيما يخص تدريب لكل من يريد بدء مشروع صغير وتسهيل آليات البدء.

مبادرة رعاية المواهب واكتشاف المتميزين

كما تم زيارة كلية التربية النوعية لمتابعة أحداث مبادرة رعاية المواهب واكتشاف المتميزيين، والذي تنظمه جامعة المنصورة بالتعاون مع محافظة الدقهلية وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، ولقد أثنى أولياء الأمور على المبادرة وأن تلك الفكرة أبعدت الأبناء عن الألعاب الإلكترونية وساعدتهم على الاهتمام بهواياتهم مرة أخرى، الجدير بالذكر أن المبادرة تتضمن التدريب على مواهب الشعر وكرة القدم وألعاب القوى وحفظ القرآن والموسيقى والرسم.

وقد زار المهندس محمد سامي، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، ومحمد الحسيني، منسق مركز شربين مؤسسة حياة كريمة، وبصحبة الدكتورة إيمان أبو الفضل، منسق جامعة المنصورة.

مبادرة محو الأمية الرقمية

وكان قد أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على فيس بوك، مستجدات أعمال المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية، حيث حضر أول أيام مبادرة محو الأمية الرقمية لكفر شبين مركز شبين القناطر، 92 متدربا معظمهم من معلمي مدرسة الحصافة الابتدائي والإعدادي وبعض من الشباب، بالتدريب على التناول التثقيفي للحياة الرقمية وبوابة مصر الرقمية، وعرض مشاريع الدورات المختلفة ومنها: «التحول الرقمي، ريادة الأعمال، الشمول المالي، التسويق الإلكتروني، إدارة الأعمال، العمل الحر، مبادئ الحاسب الآلي، البرمجة، المهارات الوظيفية والحياتية».