بدء تطوير الرويسات وإدراجها ضمن «حياة كريمة» بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن قرار الرئيس السيسي، بدخول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منطقة الرويسات بشرم الشيخ لتطويرها، أثلج صدور الأهالي، مشيرا إلى بدء دخول المعدات وإجراء مسح كامل للطرق وفتح المغلق منها تمهيدا لبدء أعمال التطوير.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم، أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس المدينة والتخطيط العمراني لمناقشة أوضاع المدينة ومتطلباتها حيث يوجد مخطط كامل جرى إعداده لتطوير الرويسات.

المرحلة الأولي لتطوير الرويسات من صندوق تطوير العشوائيات

وأوضح المحافظ أن صندوق تطوير العشوائيات وقع برتوكولا مع المحافظة عام 2017 لتطوير الرويسات باعتبارها منطقة عشوائية، وجرى الرفع المساحي للمنطقة وإعداد دراسات لبحث المتطلبات وتبين أن المنطقة تعرضت للتعديات بعد أحداث يناير2011 .

ولفت إلى أن المخطط بدأ بإنشاء 496 وحدة سكنية بإجمالي 250 مليون جنيه شاملة المرافق، وجرى وضع ضوابط وشروط للحصول على وحدة سكنية بقسط لا يتعدى 300 جنيه، وأهم الشروط أن يقوم المواطن بإزالة التعدي على أرض الدولة ولا يكون له ملف تقنين.

وأكد تقسيم نحو 600 قطعة أرض بالمنطقة وتوصيل المرافق لها عن طريق صندوق العشوائيات، وتسلم عدد كبير من المواطنين الوحدات السكنية بعد استيفاء الشروط والضوابط والموافقة الأمنية، أما قطع الأراضي فجرى طرحها بالمزاد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

الرئيس السيسي: تطوير الرويسات ضمن حياة كريمة

وأعلن الرئيس السيسي أثناء افتتاح عدة مشروعات بمحافظة جنوب سيناء عن طريق الفيديو كونفرانس أن الهيئة الهندسية بقيادة اللواء إيهاب الفار سوف تقوم بتطوير المنطقة لأنها مجاورة للطريق الدائري الذي يجري تطويره، وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بإدراج المنطقة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأشار المحافظ إلى أن هذه هي المرحلة الثانية للتطوير وفور كلمة الرئيس أمس، جرى التنسيق مع الهيئة الهندسية ومبادرة حياة كريمة لوضع مخطط زمني لتنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل تطوير البنية التحتية من مياه وصرف صحي ومنازل، متوقعا الانتهاء من التطوير خلال عدة أشهر.