نصائح للوقاية من حساسية الجيوب الأنفية في الخريف

مع بداية فصل الخريف يعاني الكثير من المواطنين من حساسية الجيوب الأنفية والصدر والربو، ويخشون تفاقم الأعراض مما يجعل فصل الخريف عند بعض الأشخاص من أكثر الفصول كرهًا رغم اعتدال درجات الحرارة، لذا ينصح الأطباء المصابين بالحساسية أو الجيوب الأنفية بعدد من النصائح للاستمتاع بالخريف.

استشاري: حبوب اللقاح سبب انتشار الحساسية في الخريف

ويقول الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفي العباسية، إن بعض الاشخاص تظهر عليهم أعراض مرض الحساسية مع بداية فصل الخريف، والسبب الأساسي هو انتشار حبوب اللقاح في ذلك التوقيت من العام، الأمر الذي يزيد تفاقم الحساسية لدى المصابين بأمراض الصدر أو الربو أو الجيوب الأنفية.

أعراض مرض الحساسية في فصل الخريف

وأضاف «عبد المجيد» في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن أعراض مرض الحساسية معروفة وخاصة حساسية الخريف، وهي احتقان وسيلان في الأنف، مع ضيق في الصدر وصوت صغير أثناء تنفس الشخص، بالإضافة إلى غثيان وسعال وحكة في العين، كما تظهر على مريض الجيوب الأنفية أعراض صداع وحكة في الجلد بالإضافة إلى قرح في الحنجرة.

طرق الوقاية من أمراض حساسية فصل الخريف

وأكد «عبد المجيد» أنه لابد من اتباع بعض التعليمات للوقاية من أمراض حساسية فصل الخريف، وهى الاستحمام يوميا بعد العودة إلى المنزل، والالتزام بتلقي الدواء لأصحاب الجيوب الأنفية، واستخدام بخاخات أو مضادات الأنف، هذا بجانب الابتعاد عن الحيوانات الأليفة قدر المستطاع، والحرص على الاهتمام باستحمام الحيوان الأليف، موضحًا أن ارتداء نظارات الشمس أثناء الخروج فترة النهار يقلل من الحكة في العين والتي تسببها الحساسية، مع إغلاق الشبابيك والبلكونات أثناء فترات الرياح المحملة بالأتربة.