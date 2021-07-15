«الصحة» توضح طرق الوقاية من نوبات الربو

تقدم وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، يمكن اتباعها للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.

وقدمت الوزارة مجموعة من النصائح للوقاية من نوبات الربو، قائلة إنه لا بد من اتباع خطة العلاج بالتعاون مع الطبيب المختص، مشيرة إلى ضرورة الحصول على لقاح الانفلونزا والالتهاب الرئوي.

وتابعت الوزارة في منشورها، أنه لا بد من تحديد مسببات الربو وتجنبها ومراقبة التنفس، مشددة على أهمية التعرف على احتمالية حدوث نوبة الربو، مثل السعال الخفيف أو أزيز الصدر أو ضيق التنفس.

الصحة تناشد المواطنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبا لأي طارئ أو موجة رابعة لفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنّها تسعى لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الحالي تحسبا لأي موجة متوقع حدوثها، وأعلنت وصول عدد مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية إلى 429، وتستعد لافتتاح مركز في محافظة الجيزة على غرار الآخر «أرض المعارض»، لاستقبال 10 آلاف مواطن يوميا وتطعيمهم بلقاح كورونا.

وطالبت الوزارة، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، وبينها ارتداء الكمامة، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين، والبعد عن المناطق التي تشهد تكدس كبير بالمواطنين.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، مؤكدة أنه يشهد انخفاضا كبيرا في أعداد مصابي الفيروس، وارتفاعا في نسب الشفاء من فيروس كورونا على مستوى مستشفيات العزل الصحي، والتي وصلت الى 76%.