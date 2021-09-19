«الأرصاد الجوية» تكشف موعد بداية فصل الخريف على البلاد: يستمر 3 أشهر

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تشهده البلاد بدءًا من اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة مئوية، بعد أن سجلت 32 درجة أمس، لتسود أجواء حارة ورطبة على شمال البلاد وشديدة الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، وذلك قبل بداية فصل الخريف.

«الأرصاد» تكشف موعد بداية فصل الخريف

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إن موعد بداية فصل الخريف جغرافيا، يوم 22 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 3 أشهر، ومتوقع أن يبدأ معه الاعتدال الخريفي في حالة الطقس على البلاد، وذلك حتى بدء فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر المقبل.

أضاف «شاهين» أنه ومع بداية فصل الخريف تشهد البلاد تغيرات طفيفة جدًا في الطقس، إذ تبدأ نسمات الهواء الباردة بشكل نسبي خلال النصف الأخير من الليل، لكن ذلك لا يستدعي من المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة، ولكن يمكن ارتداء قطع إضافية من الملابس خاصة الأطفال والطلاب في الصباح الباكر، وخلال الأشهر المقبلة يمكن الاستعانة بـ«الجاكيت» لارتدائه حينما يشعر الشخص ببرودة الطقس خاصة في الساعات المتأخرة من الليل التي تنخفض خلالها درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

أهم الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أنّ من أهم الظواهر الجوية التي نشهدها خلال الفترة الحالية، هو تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وذلك نتيجة الاستقرار الشديد في طبقات الجو العليا، وارتفاع نسب الرطوبة على سطح الأرض وهدوء سرعات الرياح بشكل نسبي في الصباح الباكر، ما يتسبب في استمرارها وزيادة كثافتها الأيام المقبلة.

وأهم النصائح التي يقدمها خبراء الأرصاد مع بداية فصل الخريف خاصة في أثناء تكون الشبورة المائية، هي الالتزام بقواعد المرور، والحفاظ على المسافات البينية بين السيارات.

وفي حالة تكوٌّن الضباب، ناشد «شاهين»، السائقين، بإضاءة الأنوار الداخلية للسيارة، واستخدام الإشارات الضوئية المخصصة للشبورة في أثناء السير، مع تقليل السرعة قدر المستطاع.